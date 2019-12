Gabigol: “Futuro? Sono concentrato sul Mondiale per Club. Sono felice, se giocassi in Europa…”

Adesso è concentrato sul Mondiale per Club, poi penserà al futuro. Intervistato da Abola, Gabigol ‘dribbla’ le domande sul futuro: “Sono calmo e felice. Se giocassi in Europa, forse non sarei dove sono oggi. È molto difficile arrivare qui. Sono molto contento del Flamengo e spero che possiamo chiudere con un trofeo. Inutile chiedermi molto sul futuro, la mia attenzione è rivolta al Mondiale per Club. È il momento massimo per un club, è il momento massimo per il Flamengo“. Sulla sua esperienza in Portogallo aggiunge: “Come puoi segnare se non giochi? Non mi hanno lasciato giocare, è diverso! Non ho avuto molte opportunità. Ma sono molto legato al mio tempo al Benfica, una grande squadra. Quando ho avuto la possibilità di giocare, penso di aver fatto bene e ho anche segnato. Non ho avuto molte opportunità, ma quella squadra è nel mio cuore. I miei genitori adorano il Portogallo, sono sempre lì”.

(Abola)