Gabigol: “Ho ricevuto offerte da club europei, ma ho scelto il Flamengo. Non farò…”

Gabigol ha partecipato a una diretta su Instagram organizzata dall’ex giocatore Caio Ribeiro e ha affrontato diversi temi. Tra questi la lunga trattativa tra Inter e Flamengo per il suo riscatto. L‘attaccante ha spiegato cosa lo ha spinto rimanere a Rio de Janeiro, nonostante “abbia ricevuto diverse offerte da club europei”.

“Non ho avuto tante possibilità di giocare in Europa. Quando ho ricevuto proposte da diverse squadre in Europa, ho preferito rimanere al Flamengo perché era quello che volevo“, ha detto. “Ci è voluto un po’ a causa dell’Inter, ma ho sempre voluto restare al Flamengo e spero di rimanere qui a lungo per vincere molti titoli”. Alla domanda su quali squadre avevano avanzato proposte, Gabigol ha sorriso e schivato la domanda: “Non farò alcun nome, ma c’erano diverse squadre europee, sì“.

(Espn)