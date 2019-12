Gabigol, il presidente del Flamengo: “Con Inter c’è un accordo. Ma dipende da lui”

La questione Gabigol non è ancora chiusa. Il presidente del Flamengo, Landim, è tornato sulla questione e ha detto: «Il Flamengo è già andato abbastanza avanti nella trattativa con l’Inter e abbiamo un accordo preliminare sul valore del giocatore. Avevamo bisogno di parlare con lui e abbiamo iniziato questa conversazione, al momento non c’è un accordo. Poi abbiamo deciso di parlare di nuovo solo a fine stagione e la fine della stagione ora coincide con il Mondiale. Lui sarà più in grado di me di rispondere a questa domanda perché siamo interessati a tenerlo con noi. Quando si decide, non si decide solo sul momento ma anche rispetto al futuro, rispetto alla carriera che si vuole fare. Dipenderà da lui, ma con lui non abbiamo ancora parlato in maniera definitiva».

(Fonte: Torcedores)