Inter, Gagliardini: “Godin e Nainggolan? Contento di vederli, ma oggi sarà battaglia”

Vincere l'undicesima partita consecutiva per piazzare un altro mattone dal valore inestimabile nella corsa scudetto. Intervenuto a DAZN prima della partita contro il Cagliari , Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha presentato così il match del Meazza:

"Godin e Nainggolan? Per loro non è una partita come le altre. Sono contento di vederli, anche se quando c'è la partita bisogna mettere giù la testa e fare un'altra battaglia".