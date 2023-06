Gagliardini: “Grato all’Inter, ho vissuto un sogno. Torneranno in cima al mondo”

Il centrocampista ormai ex Inter si è sposato ieri con la sua Nicole al termine dell'ultima stagione in maglia nerazzurra

Roberto Gagliardini e la sua Nicole si sono detti sì nella giornata di ieri. Ed hanno pensato ad un gesto speciale, come raccontato nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «Abbiamo scelto di devolvere i regali a Insuperabili perché ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone – sottolineano Roberto e Nicole -. Abbiamo scelto di farlo nel nostro territorio per vedere crescere con i nostri occhi ciò che andremo a costruire e poter seguire il progetto anche in futuro».