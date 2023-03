Galante: “Inzaghi all’altezza dell’Inter, c’è tutto per passare col Porto. Skriniar…”

"Bremer rimpianto Inter? Non credo, nel reparto difensivo i nerazzurri hanno grandissimi giocatori. Porto? L'Inter ha tante possibilità di passare, ma non sarà certamente facile. Rendimento altalenante dell'Inter? Il Napoli fa un campionato a parte, ma l'Inter è seconda. Ha perso tanti punti per strada, ma è ancora in Coppa Italia e deve giocare il ritorno in Champions. Si poteva far meglio in campionato, ma credo che Inzaghi sia un allenatore all'altezza e che in 18 mesi ha fatto bene".

"Skriniar? Mi dispiace personalmente che andrà via, ma sono sicuro che l'Inter lo sostituirà al meglio. Partita difficile in Portogallo? In Champions non ci sono partite facili, deve essere una serata in cui non devi sbagliare niente, perché al primo errore vieni punito. Gli episodi devono girare a favore, ma l'Inter ha qualità e giocatori per passare il turno. Dzeko o Lukaku con Lautaro? Non faccio l'allenatore proprio per non fare certe scelte. Ma sono due grandi giocatori. Samaden? Punto di riferimento, la sua sarebbe una grande perdita, ma l'Inter sicuramente troverà qualcuno all'altezza. Spalletti? Grande allenatore, forse nessuno pensava a questo Napoli in questa stagione. Lui non ha mai avuto una squadra per vincere davvero il campionato. Se lo merita dopo una grande carriera".