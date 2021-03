Galli: “Rinvio Inter-Sassuolo il minimo, sospetto focolaio. Cercarsi guai…”

Parla l'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli: "Ove si sospetti un focolaio non vedo perchè si debba andare a cercare un guaio"

E' giusto rimandare una partita quando ci sono quando ci sono quattro giocatori positivi? "E' giusto quando c'è il timore che qualcuno scenda in campo con una positività anche non acclarata. Ove si sospetti un focolaio non vedo perchè si debba andare a cercare un guaio, è il minimo da fare altrimenti si è fuori da ogni logica".