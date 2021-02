Garlando: “L’artigiano Conte ha lavorato su tre statuine. Ora il presepe Inter è altra cosa”

L'approfondimento sul lavoro del tecnico nerazzurro da parte del giornalista sulla Gazzetta dello Sport di oggi

Luigi Garlando , nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport di oggi, si è concentrato sul lavoro di Antonio Conte che ha fatto le fortune dell' Inter .

Questo il focus: "Antonio Conte è come il lavoratore che ha fatto fortuna, ma preferisce i panni di un tempo alle stoffe pregiate da nuovo benestante. Si è sempre tenuto stretto chi rinnovava il sacrificio e l’umiltà dei Giaccherini e dei Padoin. Poi però ha capito che questa Inter aveva bisogno di una veste più sciccosa per crescere e, come un artigiano di San Gregorio Armeno, si è messo a lavorare su tre statuine: Hakimi, che ha imparato a difendere; Perisic, diventato un sapiente equilibratore; Eriksen, che ha aggiunto corsa e sacrificio tattico al talento. Inserite o rieducate le tre statuine, il presepe Inter è diventato un’altra cosa. Lazio e Milan, avversarie dirette, hanno certificato la sostenibilità del nuovo assetto, più ambizioso. A guadagnarci è soprattutto la Lu-La, ora meglio rifornita".