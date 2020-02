Gasperini: “Inter il momento più brutto della mia carriera. Esperienza che ho cancellato”

Nel corso della sua intervista concessa a SportWeek, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha spiegato quale sia il momento più bello della sua carriera e quello più brutto: «Il momento più bello è senz’altro quello attuale. In queste settimane piovono da ogni parte apprezzamenti incredibili. Che sanciscono tanti anni di lavoro e forse anche un’idea di calcio. È un momento bellissimo. Il più brutto è stato l’Inter. In quel momento è stata dura. Ma è un’esperienza che ho cancellato. L’Inter non mi ha portato niente, né nel bene, né nel male. Sono state, in definitiva, solo tre settimane. In quel momento ho sofferto. Ma non provo nessun rancore. Anzi, ho la soddisfazione che, quando vado a San Siro, le persone mi accolgono con simpatia e affetto. E questo, per me, conta».