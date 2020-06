Gasperini pensa ancora all’Inter: “Volevano Bielsa. A Milano c’è presunzione. Ripensandoci…”

Gian Piero Gasperini, intervistato da Paolo Condò per Sky Sport, è tornato per l’ennesima volta sul suo periodo all’Inter. Un periodo breve e avaro di soddisfazioni.

“Prima di me fu cercato Bielsa, l’addio di Leonardo li aveva spiazzati. Sono stato accolto bene anche dalla gente. Io chiaramente ho le mie caratteristiche, l’Inter era una grande occasione. Non so cosa si aspettassero da me, non volevo snaturarmi. Loro volevano mantenere le loro abitudini, anche la proprietà.

Mi avevano preso un po’ come un momento di passaggio, magari per gestire la stagione. Ambivo a mettere una nuova batteria ai giocatori, ma loro si sentivano troppo appagati. Allenarsi e giocare in un modo diverso non fu accettato.

Il fatto che l’Inter giocasse a 3 non era accettata: c’è un po’ di presunzione a Milano a livello di città. Sento spesso dire che in Europa non si può non giocare a 4, non è così. Ripensandoci entrerei più forte e in maniera più credibile in quella realtà, conquistare con il tempo e con il gioco certi contesti è impossibile. Io non credo al calcio gestito, ma a quello allenato”.

(Calcioatalanta)