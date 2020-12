Inter-Shakhtar, la Gazzetta promuove Eriksen: “Soliti minuti finali. Al contrario di Perisic…”

Come spesso accade ultimamente, anche contro lo Shakhtar Antonio Conte ha deciso di mettere in campo Christian Eriksen nei minuti finali. Nonostante i pochi minuti a disposizione, il danese si è reso pericoloso in due occasioni. La Gazzetta dello Sport promuove il centrocampista con un 6: “Soliti minuti finali. Ma al contrario di Perisic, con la testa pensante: due conclusioni pericolose e due angoli battuti a regola d’arte. Il suo piede non è mica in discussione…“.

