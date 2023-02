GdS – Brozovic, a rischio titolarità e futuro all’Inter: la sua faccia ieri sera…

In questo momento, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, altri elementi danno più garanzie ad Inzaghi. Si legge nel focus: "Appare complicato pensare che nella formazione anti Porto non trovino spazio Barella e il Mkhitaryan visto ieri sera. Gol a parte, l’armeno è stato il trascinatore della squadra, un acquisto a parametro zero che ha dato un altro volto al centrocampo. Brozovic invece in questo momento è a corto di ritmo partita e a livello psicologico si trova in una situazione che, dopo l’arrivo di Spalletti, non aveva più dovuto affrontare. Da anni è infatti abituato a essere un punto fermo della squadra, mentre adesso è in discussione non solo la sua titolarità per il presente, ma addirittura la sua permanenza futura a Milano (in caso di offerte adeguate). Quando è uscito contro l’Udinese, la sua faccia parlava da sola".