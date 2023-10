GdS – Calendario, nel mini-ciclo l’Inter può recuperare il distacco dal Milan

Subito al rientro, il 21, per Pioli c’è quella in casa con la Juve seguita dalla trasferta di Napoli la settimana dopo, con in mezzo il passaggio al Parco dei Principi contro il PSG. Nel complesso, ecco l’assist migliore per i nerazzurri: se i cugini schiacciati tra i big match facessero cadere dei punti, l’Inter deve essere lì pronta con il piattino in mano".