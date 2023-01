Gds: “Inter, Calhanoglu e Barella al 100% col Milan. Ci saranno anche Brozovic e Lukaku”

Sospiro di sollievo in casa Inter: gli esami strumentali effettuati oggi hanno escluso lesioni muscolari per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella

Sospiro di sollievo in casa Inter: gli esami strumentali effettuati oggi hanno escluso lesioni muscolari per Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella . Il recupero dei due centrocampisti sarà dunque rapido, ma Inzaghi vuole procedere con cautela visti i tanti e importanti impegni ravvicinati.

Spiega in merito La Gazzetta dello Sport: "I due centrocampisti sono in dubbio per la partita di Verona: l’obiettivo comunque è quello di riaverli al 100% per la Supercoppa con il Milan, in programma mercoledì prossimo. Partita per cui dovrebbero essere disponibili anche Lukaku e Brozovic".