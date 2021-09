GdS / Fiorentina-Inter, le probabili: Inzaghi ne cambia 3, fuori Nico Gonzalez

Le probabili formazioni di Fiorentina e Inter in vista della sfida di questa sera al 'Franchi' in programma alle 20:45

Alessandro De Felice

Nemmeno il tempo di godersi il successo larghissimo per 6-1 sul Bologna che è già tempo di tornare in campo per l'Inter. Questa sera la formazione di Simone Inzaghi sarà di scena allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze per l'anticipo del 5° turno di Serie A. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da tre vittoria di fila contro Torino, Atalanta e Genoa.

Inzaghi conferma dal 1' Denzel Dumfries, autore di un'ottima prova contro il Bologna, e rilancia dall'inizio Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic ed Edin Dzeko. Il bosniaco prenderà il posto di Correa, out per una botta alla schiena che lo ha costretto a chiedere il cambio nel primo tempo sabato a San Siro e al forfait in vista della sfida di Firenze. Fuori Dimarco e Vecino, che dopo la chance dall'inizio contro i felsinei si accomoderanno in panchina.

Dall'altra parte, Italiano è pronto a confermare il 4-3-3. In difesa torna Milenkovic dopo il turno di riposo a Marassi, con Martinez Quarta e Igor che si giocano l'altro posto. Cambi anche a centrocampo: Torreira prende il posto di Pulgar in regia, mentre Duncan sostituirà l'infortunato Castrovilli. In avanti leggero turnover con Saponara che prenderà il posto di Nico Gonzalez e completerà il tridente con Vlahovic e Callejon.