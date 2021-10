GdS – Inter, Calhanoglu, Dzeko e Sensi con Inzaghi: chiaro il piano A con la Lazio

Il focus del quotidiano a proposito delle opzioni del tecnico in vista della gara con la Lazio di sabato pomeriggio

Simone Inzaghi ha avuto da oggi a disposizione nuovamente sia Edin Dzeko che Hakan Calhanoglu. I due sono rientrati dalle rispettive nazionali ed hanno iniziato il percorso di preparazione verso Lazio-Inter. Spiega la Gazzetta dello Sport: "La principale curiosità era legata alla presenza di Calhanoglu, presentatosi acciaccato dopo i 180’ (più recupero) giocati con la Turchia: nessun problema per l’ex rossonero, che ha svolto l’intera seduta al pari dei compagni senza accusare fastidi. Con lui, Inzaghi avrà a disposizione una soluzione alternativa in più anche in fase offensiva, sempre nel caso non fosse attuabile il piano A (ovvero quello di schierare la collaudata coppia Dzeko-Lautaro). Tra i disponibili c’è anche quel Sensi infortunatosi un mese fa contro la Sampdoria, ma sabato al massimo andrà in panchina".