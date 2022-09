GdS – Inter, per Correa si riaccende una spia: il passo indietro è rumoroso

Joaquin Correa cercasi disperatamente. L'Inter, già orfana di Lukaku in questo periodo, ha bisogno dell'argentino per tornare a segnare come nei momenti migliori. L'ex Lazio però sembra l'ombra di se stesso, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi. Questo il focus: "Da troppo tempo ormai Correa sembra tutt’altro giocatore rispetto a quello così fortemente voluto da Simone l’anno passato. I 31 milioni spesi per strapparlo alla Lazio e l’ingaggio da 3,5 fino al 2025 avrebbero complessivamente meritato un altro apporto rispetto a quello dato finora dall’argentino".

In poche partite della nuova stagione, Correa ha già mostrato i suoi due volti: "Questo inizio anno con due reti in quattro partite (un terzo delle sei realizzate in tutto il campionato 2021-22), seppur nelle sfide con tasso di difficoltà ridotto contro Spezia e Cremonese, lasciava intendere uno slancio diverso per il futuro prossimo. Pareva l’alba di un nuovo Correa, la riscoperta del vero Joaquin. Ma le ultime prestazioni hanno riacceso la spia del dubbio. Nella somma di derby, Bayern e Torino, il passo indietro del numero undici è evidente e rumoroso. Quei due gol sono arrivati negli unici tiri in porta in sei presenze e 171 minuti passati sul campo: sarà pure il 100% di realizzazione, ma sarebbe gradito provarci qualche volta di più. Quello 0 alla voce dribbling riusciti, poi, per uno che dovrebbe strappare in velocità, non fa crescere l’ottimismo attorno al Tucu".