GdS – Inter, Cuadrado scalpita: c’è l’indizio su quando tornerà a disposizione

Juan Cuadrado spera di tornare al più presto. Possibilmente, vorrebbe mettersi a disposizione di Inzaghi nel giro di pochi giorni. Lo ha detto lui stesso via social nelle ultime ore, rispondendo a un post di un compagno di squadra. Per la Gazzetta dello Sport, nel mirino del colombiano c'è la prossima gara di campionato:

"Dai social un piccolo indizio di campo. Commentando un post su Instagram di Calhanoglu, Juan Cuadrado ha fornito un’anticipazione sul suo rientro in campo: «Sì panita fra un poco balliamo insieme», ha scritto il colombiano. Si riferiva al prossimo rientro in squadra dopo l’ennesimo fastidio al tendine d’Achille. «Panita preparati. Andiamo papi», la risposta del turco. Nel dettaglio, Cuadrado lavora per farcela per la sfida con la Roma.