GdS – Inter favorita contro l’Atletico. “Squadra matura, Inzaghi bravissimo nei dentro o fuori”

L'Inter si presenterà a febbraio agli ottavi di finale di Champions contro l'Atletico come vice campioni d'Europa, dopo aver perso la finale lo scorso anno. La squadra di Inzaghi è cresciuta ed è considerata un avversario ostico per tutte in Champions.