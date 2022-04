GdS – Inter, in quattro inseguono una gioia mai provata prima

L'intero spogliatoio nerazzurro spera nel secondo scudetto consecutivo ma per alcuni sarebbe un'emozione tutta nuova

Non per tutti. In particolare, per i nuovi acquisti, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: "Come Calhanoglu a Milano, anche Correa e Dzeko si sono avvicinati parecchio al tricolore senza riuscire a toccarlo nel loro passato romano. Se l’argentino deve oggi dar prova di sana e robusta costituzione dopo gli infiniti guai fisici, il bosniaco ha invece tirato la carretta da inizio stagione nonostante i 36 anni compiuti. Edin ha già vinto fuori dall’Italia, ma l’ultimo scudetto al City è un ricordo sbiadito di dieci anni. Alla compagnia di novizi va aggiunto anche Dumfries, anche lui messo in vetrina nella scorsa campagna acquisti dall’a.d. Beppe Marotta e dal d.s. Piero Ausilio: l’esterno destro nella scorsa stagione ha seguito con curiosità la cavalcata dei ragazzi di Conte dall’Olanda, ma in patria non ha mai provato l’ebbrezza di un titolo. Oggi a spingere lui e il resto dell’Inter a San Siro saranno oltre 60mila. I tifosi il titolo passato l’hanno stravinto, ma non sono certo sazi".