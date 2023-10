GdS – Inter, la migliore notizia per Inzaghi: già macchina da gol ma…

Nerazzurri a segno con grande continuità in campionato e in Europa e può andare ancora meglio

Il paradosso che fa sorridere l'Inter è che nonostante la coperta in attacco sia corta, i gol continuano ad arrivare con grande continuità. Perché al festival partecipano in tanti, ma alcuni protagonisti - a ben guardare - si fanno ancora attendere. E questo rende le cose ancora più interessanti. Spiega la Gazzetta dello Sport: "L’Inter è una macchina da gol: altro che individualità, i nerazzurri hanno un gioco corale che produce in ogni partita - e in modalità spesso differenti - occasioni da rete in serie.