GdS – Inter, Lautaro titolare anche a Plzen. Chi con lui? In vantaggio…

Le ultime in casa nerazzurra sul ballottaggio in attacco per affiancare Lautaro Martinez

E' di nuovo vigilia in casa Inter. Domani i nerazzurri saranno di scena a Plzen in una partita da non sbagliare per continuare a coltivare la speranza di un posto agli ottavi di Champions League. Inzaghi in queste ore riflette sulla formazione da mandare in campo e studia soprattutto la migliore soluzione per l'attacco.