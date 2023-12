GdS – Inter, Lautaro vuole fare 30… e lode: Meazza e altre leggende nel mirino

Un piccolo pezzetto per un enorme traguardo. Manca poco a Lautaro Martinez per quantomeno eguagliare i più grandi. Ieri il sigillo numero 29 nell'anno solare, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Nella sua ascesa continua verso la gloria, Lautaro Martinez adesso aspetta solo di fare 30, magari con lode, e di sedersi accanto a Giuseppe Meazza: gomito a gomito col mito, si rischia quasi la vertigine. Fino a ieri quel nome venuto dal passato gli ricordava solo lo stadio milanese in zona San Siro che l’ha reso grande da quando è in Italia, adesso Meazza è pure la leggenda messa nel mirino a furia di segnare ancora e ancora".