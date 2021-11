GdS – Inter, non solo attacco: in Champions anche la difesa ha numeri top

Per la squadra di Simone Inzaghi soltanto applausi per quanto fatto in questo momento in campo internazionale

Daniele Vitiello

Qualificata con un turno d'anticipo, l'Inter può giocarsi il primo posto nel girone in casa del Real Madrid. Questo grazie ai numeri straordinari della fase offensiva, già sottolineati, ma non solo. Spiega la Gazzetta: "Non solo l’attacco. Ma i numeri Champions parlano nerazzurro anche sul piano difensivo. Dopo le prime cinque giornate solo il Chelsea ha subito meno tiri in porta rispetto ad Handanovic: 4 per i londinesi, 10 per l’Inter, alla pari col Salisburgo. Quella di Inzaghi è la seconda miglior difesa del torneo: tre i gol subiti, anche qui dietro al Chelsea (1)".