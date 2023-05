GdS – Inter, ora otto finali: Inzaghi si prende rivincite e sogna la nona

L'inversione di rotta dell'Inter è piuttosto evidente. Riguarda ovviamente il campionato, perché nelle coppe al momento non si poteva chiedere di più alla squadra di Simone Inzaghi. Ora, nel momento clou della stagione, serve la fiammata decisiva. Sottolinea infatti la Gazzetta dello Sport: "In questo turnover isterico di sentimenti, il più coinvolto è stato Inzaghi che ora si sta prendendo qualche rivincita. Ma, come per il Milan, i conti si fanno soltanto alla fine. La Supercoppa e la (possibile) Coppa Italia potrebbero essere un brodino rispetto a un quinto posto in classifica o a una Champions interrotta sul più bello.