La dirigenza dell'Inter lavora in queste settimane per portare a termine diversi rinnovi di contratto. In primo piano ovviamente quelli dei calciatori, ma ci sarà anche da sedersi a parlare con Simone Inzaghi per parlare di futuro. Il clima che si respira attorno alla trattativa è sicuramente positivo, in attesa che le parti si ritrovino concretamente al tavolo.