GdS – Inter, serve una cessione: ma chi? Per ora quattro nomi in ballo

Il punto sul mercato in uscita nerazzurro: una partenza darebbe ai dirigenti il margine per intervenire anche in entrata

Le voci di mercato battono tutte più o meno sullo stesso tema: per dare il là all'estate nerazzurra c'è bisogno di una cessione. Ma quale potrebbe essere la prima? Serve il tassello che inneschi l'effetto domino, cosa che per il momento non sembra così facile. Si sofferma sul tema anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: