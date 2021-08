GdS – Inter, sogno Vlahovic ma Commisso spara alto. Zapata e Correa…

L'Inter va a caccia del grande colpo in attacco dopo l'addio di Lukaku e l'arrivo di Dzeko: il sogno è il serbo della Fiorentina

Lorenzo Insigne è il nome nuovo per l'attacco dell'Inter ma il grande sogno dell'Inter resta Dusan Vlahovic della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo aver chiuso l'affare Dzeko il club nerazzurro è a lavoro per regalare un altro colpo in attacco a Simone Inzaghi al posto di Romelu Lukaku.