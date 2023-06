Gds – Inter, col Chelsea asse caldissimo. E spunta Koulibaly per la difesa

Inter e Chelsea si ritroveranno nelle prossime settimane per parlare del futuro di Romelu Lukaku. Ma sul tavolo finiranno altri nomi

Inter e Chelsea si ritroveranno nelle prossime settimane per parlare del futuro di Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono tenere Big Rom, il cui recupero è stato fondamentale per la cavalcata degli ultimi due mesi della formazione di Simone Inzaghi. Ma sul tavolo con i Blues potrebbero finire altri nomi importanti.

Non solo Onana e Dumfries, lato Inter, ma anche Chalobah e a sorpresa Kalidou Koulibaly, "il cui futuro a Londra non è saldo". Ne scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge quindi il profilo dell'ex Napoli ai nomi per la difesa interista, che perderà Skriniar e probabilmente anche D'Ambrosio.