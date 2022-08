GdS – Lukaku, non solo la forma: il problema è anche una scelta di Inzaghi

"Ridurre le difficoltà di Lukaku alla sola condizione atletica sarebbe riduttivo". Vanno tenute senza dubbio in considerazione, perché, come ricorda la Gazzetta dello Sport, "anche con Conte, alla sua prima stagione in nerazzurro, soffrì all’inizio prima di esplodere".

Il discorso però sul belga va allargato per cercare di capire che margini di miglioramento ci sono. Si legge sul quotidiano: "Probabilmente anche altro. Perché Inzaghi ancora non è riuscito a inserire Lukaku dentro la sua idea di gioco. Il dubbio sorge spontaneo: è corretto provare a chiedere a Romelu di entrare nel gioco dell’Inter del campionato scorso? Meglio ancora: non è più corretto adeguare le proprie caratteristiche a quelle del giocatore belga?

Questione di filosofia, certo. Ma l’immagine migliore che ricordiamo di Lukaku è quella di un giocatore con tanti metri di campo davanti, devastante in spazi aperti (gli è riuscito anche all’Olimpico, una sola volta, in un’azione del secondo tempo). Non è forse più semplice abbassare il baricentro di squadra per far guadagnare metri vitali a Romelu? Dubbi da sciogliere, dubbi che Inzaghi deve affrontare nei prossimi giorni. Ma mettere poche volte Lukaku in condizione di far male pare un delitto".