GdS – Lukaku, prima della Juve l’avvocato Ledure lo ha offerto anche al Milan

Non solo la Juve, il rappresentate di Lukaku ha irritato l'Inter offrendo il giocatore anche al Milan

Continua la telenovela Lukaku. L'Inter ha trovato l'accordo col Chelsea per 35 milioni più 5 di bonus, ma mil giocatore non ha dato l'ok. L'Inter spazientita avrebbe chiuso la trattativa, sbarrando la strada al ritorno dell'attaccante. Sullo sfondo l'offerta della Juve, ma non solo.