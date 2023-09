GdS – Serie A, nessuno come Inter e Milan sui cambi: li hanno fatti tutti ma…

Il derby tra Inter e Milan arriva appena alla quarta di Serie A. Presto, ma abbastanza per fare un primo focus su diversi fattori che riguardano le due squadre e più in generale tutto il campionato. Come ad esempio fa la Gazzetta dello Sport su uno in particolare: "Quasi tutte le squadre di A hanno effettuato finora i cinque cambi nelle tre partite disputate, ma fa riflettere la curiosità sui due allenatori che hanno svolto mediamente più tardi la prima sostituzione: Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Quello di oggi è infatti anche il derby tra i tecnici che finora hanno atteso di più prima di intervenire: i nerazzurri sono rimasti con i titolari fino al 65’, i rossoneri fino al 68’.