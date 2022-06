Gds – Skriniar, il Psg è pronto a rilanciare: l’Inter fissa la cifra

Skriniar è finito in orbita Psg. Il difensore è diventato obiettivo prioritario del club francese, pronto a offrire 50 milioni. Non bastano

Milan Skriniar è finito pesantemente in orbita Psg. Il difensore slovacco è diventato obiettivo prioritario del club francese, già pronto a offrire 50 milioni di euro. Ma non basteranno.

"All’Inter è stata appena confezionata una proposta di quelle ghiotte: 50 milioni di euro dal Psg, evidentemente a caccia di gioielli per la difesa. La risposta interista sinora è stata molto ferma: il cartellino viene valutato almeno 70 milioni di euro. Se non di più. Ovviamente anche a Milan verrebbe aumentato lo stipendio, diciamo intorno ai 6 milioni di euro, se l’affare andasse in porto. In realtà anche il Chelsea si è interessato a lui negli ultimi tempi, ma la proposta parigina appare allettante e l’impressione è che possa essere ulteriormente alzata",scrive la Gazzetta delloSport.