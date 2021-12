GdS – Sorteggi Champions, sbaglia il software: ecco cosa c’è dietro il disastro Uefa

Il focus del quotidiano sulla causa dell'errore che ha costretto la Uefa a rifare i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League

Il pasticcio della Uefa di ieri ha fatto inevitabilmente il giro del mondo. Ma come è potuta succedere una cosa simile? Lo spiega la Gazzetta dello Sport di oggi: "Il disastro succede perché il software dell’agenzia Deltatre è impazzito in diretta e ha inserito lo United tra i potenziali rivali del Villarreal. I Red Devils dovrebbero avere il pallino rosso, invece hanno quello verde del “via libera”. Esce lo United, l’Uefa “cancella” l’accoppiamento in tempo reale, viene estratto il City, ma ormai è tardi. E c’è un altro errore: l’Atletico si ritrova tra i rivali il Liverpool (che era nel suo gruppo) e non lo United. Tutto al diavolo. Scenario ideale per chi ha conti in sospeso con l’Uefa ieri indifendibile: la Juve lancia un tweet con la faccia sbigottita, il Real furibondo minaccia ricorsi, manca solo il Barcellona perché è in Europa League. Ma ora la figuraccia in diretta obbligherà alla ricerca delle responsabilità".