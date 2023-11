GdS – Thuram ha migliorato l’Inter: oggi vuole imporsi contro un amico dell’infanzia

Lo racconta Alessandro De Calò sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Uno dei due, tra il Sinner del nostro calcio e il gigante che si ispira a Henry, può diventare l’hombre-del-partido oggi a Torino. Per Federico Chiesa e Marcus Thuram questo Juve-Inter è il derby dei destini incrociati. Chi ha più chance di lasciare un segno forte, la zampata che può indirizzare una stagione? I loro papà hanno una storia comune, condivisa nel Parma degli Anni 90, dove Chiesa senior collezionava gol importanti e Thuram padre affinava il repertorio difensivo per andare a vincere il Mondiale ’98. C’è una foto in cui Enrico e Lilian stanno in posa assieme ai figli con le Coppe Italia e Uefa vinte a Parma".