GdS – Verso il derby, l’Inter ha la polizza assicurativa per battere il Milan

Il focus sui meriti del reparto avanzato nerazzurro da parte della Gazzetta dello Sport

L'Inter si ritrova in casa uno dei migliori attacchi europei. Non un caso per la Gazzetta dello Sport, che questa mattina sottolinea i meriti del reparto avanzato nerazzurro: "Se l’Inter produce tanto il merito è anche dell’atteggiamento, con pressione alta e manovra avvolgente. La banda Inzaghi sa segnare rubando palla e ribaltando l’azione (vedi D’Ambrosio) o con prodezze personali (tre dei quattro centri di Correa sono figli di un’azione in solitaria). E poi c’è Calhanoglu che segna da fuori area, Vecino, Vidal e Barella che sanno inserirsi da dietro e sfruttare il corridoio in profondità o il cross dalle fasce, Darmian puntuale sul traversone dell’altro esterno di fascia, Perisic rigorista in assenza di Lautaro all’Olimpico".