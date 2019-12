Questione Vidal ma non solo: l’Inter ha pianificato così il calciomercato di gennaio

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e, per l’Inter, rappresenta un’occasione da non perdere per alzare il tasso tecnico della rosa di Antonio Conte. Il club nerazzurro ha già pianificato il mese di trattative, con Arturo Vidal in cima alle priorità. Ecco le ultime secondo il Corriere della Sera:

“E una volta risolta la questione Vidal darà l’assalto a Marco Alonso, il terzino del Chelsea che in Italia ha giocato nella Fiorentina e che, proprio con Conte ai Blues, ha dato il meglio di sé. Sempre con il Chelsea è in piedi la trattativa per il centravanti Giroud. In alternativa al francese c’è Llorente del Napoli attraverso lo scambio di prestiti con Politano”.