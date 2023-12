Inter, tocca ancora ad Arnautovic. Occasione per allontanare il mercato: “Non è detto che…”

"Thuram farà coppia ancora con Arnautovic, come contro il Lecce: Inzaghi non cambia, alla ricerca di una trazione anteriore che senza il capocannoniere Lautaro non può essere la stessa. Inzaghi si appoggia alle sue certezze. Thuram se l’è guadagnato, questo status. È stato il colpo di mercato per eccellenza dell’ultimo mercato. Ed è, con Dybala, il calciatore ad aver firmato più assist in campionato: cinque dei suoi sei sono finiti sui piedi di Lautaro, stasera il mirino va su Arnautovic. Ed è un test anche in ottica futura, ovviamente. Gennaio è in arrivo, il mercato per l’Inter è aperto anche oltre Buchanan", precisa La Gazzetta dello Sport.