Gerrard: “Prestazione Milan talmente lontana dal livello semifinale Champions da far paura”

Steven Gerrard, ospite a Bt Sport, ha commentato l'esito della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Un 2-0 senza storia, che poteva essere ben più largo. Dopo i gol di Edin Dzeko e Mkhitaryan, infatti, l'Inter è andata più volte vicina a segnare terzo e quarto gol, sia con Dzeko che con Gagliardini, senza considerare il clamoroso palo di Calhanoglu e le successive occasioni per Barella e Mkhitaryan.

Una superiorità, quella nerazzurra, che ha fatto esprimere in questi termini Gerrard in tv: "La prestazione del Milan è stata talmente lontana dal livello di una semifinale di Champions da far paura. E' stata veramente spaventosa", il commento dell'ex capitano del Liverpool.