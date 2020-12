Pedullà: “Gervinho sceglierà l’Inter o penserà solo al conto in banca? E Milik…”

Alfredo Pedullà, in un articolo scritto per La Gazzetta dello Sport, ha parlato degli attaccanti sul mercato a gennaio. E ha sottolineato che in partenza da Parma potrebbe esserci Gervinho.

E di lui dice: “Ricordiamo due cose fondamentali: è stata una delle richieste di Antonio Conte fin dall’estate 2019, non una priorità ma comunque un gradimento indiscutibile; il mercato per lui tra Emirati e Arabia è sempre pronto a decollare”. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Pinamonti. “A meno che Gervi non decida di pensare solo al conto in banca per un’offerta di quelle irrinunciabili”, ha sottolineato riferendosi a offerte importanti che potrebbero arrivare lontane dalla Serie A.

C’è anche da capire il futuro di Milik. Gli scade il contratto a giugno ma c’è da capire se si troverà un accordo con De Laurentiis perché lo faccia partire già a gennaio. Il giornalista parla di Juve. Ma c’è chi ha parlato anche del club nerazzurro. Un vice Lukaku Conte lo cerca.

(Fonte: gazzetta.it)