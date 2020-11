Inter, ecco la giacca che sarà usata in Europa nel 2021/2022. Indizio pesante sulla terza maglia

Ancora una volta, la Nike si prepara per una rivoluzione di colori in casa Inter. La terza maglia del prossimo anno potrebbe essere davvero inedita. E’ infatti uscita la prima indiscrezione circa la divisa che i nerazzurri useranno in Europa per la stagione 2021/2022.

A lanciarla, il sito specializzato FootyHeadLines, che ha diffuso una prima immagine della giacca che sarà usata nei pre-match di Champions. Una giacca che lancia un indizio pesante sull’idea per la prossima terza maglia. Una maglia che potrebbe essere nera con interni colorati e diagonali.

Ecco la giacca: