Inter, scatto su Ginter. TS: “Il suo arrivo può portare a un addio eccellente”

Il difensore tedesco lascerà il Borussia Monchengladbach a parametro zero: i nerazzurri stringono per portarlo a Milano

Inter attivissima sul mercato dei calciatori in scadenza di contratto: dopo aver bloccato André Onana, la dirigenza nerazzurra sta stringendo per Matthias Ginter, difensore tedesco che a giugno lascerà il Borussia Monchengladbach. La proposta interista è di un quadriennale , e il classe '94 pare desideroso di accettare e trasferirsi a Milano. Il suo arrivo, tuttavia, potrebbe essere il preludio a una cessione eccellente, come scrive Tuttosport.

"L'Inter ha piazzato uno scatto secco su Matthias Ginter che ha già espresso la volontà di lasciare il Borussia Mönchengladbach e che è assistito dallo stesso agente di Hakan Calhanoglu, strappato a zero dal Milan dopo il problema cardiaco che ha messo ko Eriksen. L'arrivo di Ginter confermerebbe il fatto che sia Stefan De Vrij il prescelto tra i big sacrificabili, sempre che arrivi un'offerta importante: non va dimenticato infatti come già un'estate fa Mino Raiola aveva provato invano a piazzare il suo assistito in Premier".