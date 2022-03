Ginter: “Vorrei vincere il più possibile. Bayern? Ecco quanto ci vorrà perché io decida”

Le parole del giocatore tedesco in merito alle voci di mercato che lo riguardano. Tra i club interessati c'è anche l'Inter

Matthias Ginter è ancora al centro delle voci di mercato che lo spingono verso il Bayern Monaco, ma nulla è ancora deciso. Il difensore, che piace anche all' Inter e che si libererà a zero in estate, si è espresso così: "Bayern? Su questo posso dire poco, perché non c'è stata ancora una decisione da parte mia. Credo che ci vorranno ancora due, tre, quattro settimane perché io ne prenda una definitiva".

L'opinione di Hans Flick, ex allenatore del Bayern ora ct della Nazionale tedesca, potrebbe avere un peso specifico importante: "Naturalmente ho parlato con lui - ha spiegato Ginter - per sapere che cosa ne pensasse e come vedesse la mia situazione. Ci stiamo confrontando, quando la cosa sarà più concreta sicuramente ne parleremo ancora. Ascolterò quello che mi dirà. Ma alla fine sarà una decisione mia". Ginter pensa in grande per la sua carriera: "Vorrei vincere più titoli possibili e giocare grandi partite. Non sono uno che si riposa sugli allori. Sono molto orgoglioso, vorrei vincere il più possibile. Tornei e trofei importanti. Soprattutto la Coppa del Mondo a fine anno. Ma c'è ancora tanta strada da fare".