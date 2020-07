Inter, giocatori preoccupati per i troppi guai muscolari: a Conte avrebbero chiesto di…

Tra le tante critiche rivolte ad Antonio Conte ci sono anche quelle riguadanti l’utilizzo tardivo dei cambi, con una squadra falcidiata dagli infortuni e apparsa spesso sulle gambe. Oltretutto, secondo il Corriere dello Sport, i calciatori dell’Inter avrebbero cominciato a mostrare segni di insofferenza verso le metodologie di lavoro del tecnico nerazzurro e del suo staff:

“Gli atteggiamenti e i comportamenti del tecnico, infatti, hanno destato perplessità a più livelli all’interno del club. E’ vero che le sue abitudini erano note, ma in più di un’occasione le sue sfuriate pubbliche (e non) sono state giudicate esagerate, per non dire controproducenti. Basti vedere qual è stata la reazione della squadra, dopo i tuoni e fulmini post Bologna. A proposito dei giocatori, si racconta che, nelle scorse settimane, quando hanno cominciato a susseguirsi i guai muscolari, qualcuno abbia chiesto al tecnico di “frenare”, non ottenendo però grandi risultati. Occhio poi anche gli aspetti del campo. Perché questo uso ridottissimo delle sostituzioni non è passato inosservato. Non manca chi ritiene che, con qualche cambio in più, i punti persi non sarebbero stati 20. Tanto più che le rimonte sono quasi sempre arrivate nei minuti finali“.