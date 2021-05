Inter, i giocatori non hanno dubbi: “E’ assolutamente chiaro quello che vorrebbero”

Secondo il Corriere dello Sport, i calciatori dell'Inter hanno ben chiara la propria volontà per il futuro: eccola

Ciò che c'è di incerto, ora, in casa Inter, è il futuro di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro aspetta infatti l'incontro con Steven Zhang per capire cosa fare. Intanto però, c'è chi ha ben chiara la propria volontà per il futuro, come spiega Il Corriere dello Sport: "E’ assolutamente chiaro, invece, ciò che vorrebbero i giocatori nerazzurri. Vale a dire continuare a lavorare con Conte. Il feeling è via via cresciuto in questi mesi, cementato anche dalle difficoltà affrontate insieme. E l’allenatore nerazzurro, con il contributo della dirigenza, è stato fondamentale per riuscire a conservare compattezza e a completare la missione-scudetto.