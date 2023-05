Giornale – Inter, Inzaghi straconfermato. Se vince saluta? Non finirà così perché…

Il finale di stagione esaltante in casa Inter ha spazzato via tutti i dubbi sul futuro di Simone Inzaghi. Tanto che lo stesso presidente Steven Zhang lo ha confermato in diretta tv in vista del prossimo anno, come ricorda Il Giornale: "Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche il prossimo anno, l’ha ufficializzato Zhang, dopo che Marotta fra l’andata e il ritorno del derby s’era spinto solo a un «penso di sì», che evidentemente vincolava ancora il destino del tecnico ai risultati del campo.