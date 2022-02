Giovane, affamato e abbordabile: “L’Inter ha scelto il centravanti del futuro”

Secondo La Gazzetta dello Sport, questo il piano dell'Inter per l'attacco nonostante le voci su Romelu Lukaku

Quanto detto da Romelu Lukaku qualche mese fa è confermato anche in queste settimane: il centravanti belga vuole tornare a tutti i costi all'Inter. Ma il club nerazzurro ha piani ben diversi, soprattutto in vista dell'impegno economico a cui dovrebbe sottostare per riprenderlo. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, la società ha già individuato l'attaccante del futuro: "Dopo un Edin Dzeko strappato a zero la scorsa estate, il centravanti scelto per il futuro è Gianluca Scamacca: italiano, giovane, affamato, con una valutazione ragionevole. Il manifesto delle nuove campagne di trasferimento in autosufficienza".