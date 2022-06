Giovedì il Lukaku day. L’Inter lo aspetta: visite e firme per riprendersi Milano

L'attaccante è in vacanza in Sardegna, il 30 farà ritorno a Milano e sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto

"Nella Sardegna del Nord, Rom ha scelto una villa privatissima, nascosta ai paparazzi e ai tifosi: per scelta non ci saranno contatti con l’esterno, se non qualche gita in barca, perché dopo tanto stress e un infortunio in nazionale serve solo riposo misto ad allenamento. L’Inter, invece, lo aspetta giovedì: il 30 giugno sarà il giorno del ritorno solenne in città, poi arriveranno le visite e il passaggio in sede", sottolinea il quotidiano.