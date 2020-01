GdS – Inter, nuovo intreccio che riguarda Politano. Moses ha conto aperto con la Juve

“Uno scatto e uno stop. Si può sintetizzare così la reazione dell’Inter immediatamente successiva all’ultimo strappo con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle ripercussioni in seguito al mancato scambio con la Roma. Se da un lato l’affare Giroud è stato bloccato, dall’altro Marotta e Ausilio si sono rimessi a lavoro per cercare un esterno oltre a Young, già ufficializzato.

MOSES

Il nome caldo per quanto riguarda la fascia è quello di Moses, giocatore del Chelsea in prestito al Fenerbahce. Il nigeriano è stata una delle rivelazioni della stagione 2016-2017 del Chelsea di Conte culminata con la vittoria della Premier. Come riporta la Gazzetta, Conte “ha trasformato Moses da attaccante laterale a esterno a tutta fascia. Un’intuizione geniale, che fece di Moses proprio una delle armi decisive per quel titolo vinto dai Blues. Non solo, l’ipotesi Moses si porta dietro un’altra considerazione.

L’Inter aggiungerebbe un’altra unità al gruppo che in qualche modo ha un conto in sospeso con la Juve, nel senso che il suo addio al Chelsea di dodici mesi fa fu dovuto alla scarsissima considerazione che Sarri aveva di lui (appena due presenze in Premier e due in Europa League). Il giocatore sarebbe felice di riabbracciare Conte e il Chelsea ha aperto al prestito. C’è da convincere il Fenerbahce a rinunciare agli ultimi 6 mesi di prestito”.

GIROUD

Ieri Inter e Chelsea avrebbero dovuto sentirsi per limare gli ultimi dettagli dell’operazione e l’indennizzo da versare al club inglese ma il mancato addio di Politano ha stoppato tutto. In questo momento, infatti, il reparto offensivo è completo vista la presenza di 5 attaccanti per due maglie. Nel frattempo, secondo la Rosea, si riapre la pista Llorente. “Giroud aspetta e la situazione rischia di complicarsi. Difficile pensare che Politano possa restare a Milano e allora chissà che non possa riaprirsi il dialogo col Napoli per uno scambio con Llorente. Una vecchia idea che potrebbe rivelarsi la soluzione perfetta per accontentare sia Conte sia Gattuso. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro”, chiosa il quotidiano.