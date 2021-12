Giudice Sportivo – Un turno di stop a Barella: salta il Torino. Calhanoglu entra in diffida

Le decisioni del giudice sportivo che si è pronunciato sulle gare di venerdì e sabato

Era diffidato Nicolò Barella e l'ammonizione rimediata contro la Salernitana farà saltare al centrocampista nerazzurro l'ultima gara del 2021 contro il Torino. Il giocatore della Nazionale italiana non è l'unico fermato dal giudice sportivo, che si è pronunciato sulle gare di venerdì e sabato: anche Razvan Marin del Cagliari dovrà stare fermo una giornata dopo aver preso un cartellino rosso (per doppia ammonizione) nell'ultimo impegno contro l'Udinese. Un altro nerazzurro, Hakan Calhanoglu, entra invece in diffida, quarta sanzione per il turco.